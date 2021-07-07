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Москвичка взяла у подруги банковскую карту и потратила все деньги на себя

Юлия Павлушова

Происшествия
Москвичка взяла у подруги банковскую карту и потратила все деньги на себя
Фото: tekstilschiky.mos.ru
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 31-летнюю женщину по подозрению в краже денег у подруги. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел на улице Борисовские пруды в Марьине. Девушки решили расслабиться с помощью спиртного. В какой-то момент алкоголь закончился, а приглашенная подруга не хотела заканчивать веселье.

Тогда она попросила приятельницу сходить за «добавкой» в магазин. Помимо этого, девушка дала ей свою банковскую карту и ПИН-код.

После бурного веселья подруги разошлись. Доехав домой на такси, девушка увидела, что на ее карте нет денег. Оказалось, что злоумышленница сходила не только за спиртным, но и прикупила пару вещей для себя.

Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушку отпустили под подписку о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что авторские ювелирные украшения украли из галереи в центре Москвы. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

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