Врач заявил, что COVID-19 у детей часто «прячется под масками» других болезней

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Одной из особенностей заболевания коронавирусом у детей является то, что он на первом этапе «прячется под масками» других болезней. Об этом заявил главный педиатр Москвы, главный врач детской ГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов в среду, 7 июля.

— Особенностями у детей, в отличие от взрослых, может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, — объяснил специалист.

Общей особенностью является то, что дети чаще переносят COVID-19 бессимптомно или с меньшими симптомами, но иногда вирус способен протекать очень тяжело, приводит слова Османова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве началось клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Оно проходит на базе двух детских больниц — Морозовской и имени З. А. Башляевой. Первую прививку в рамках исследования уже сделали 21 подростку.

Для исследований были привлечены 100 добровольцев, их обследования начались 5 июля. Каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

Вакцинация проводится тем же «Спутником V», что используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта.

Все это время подростки будут находиться под наблюдением специалистов. Так, после введения обоих компонентов по отдельности дети будут находиться в стационаре в течение трех дней. Далее добровольцы должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.