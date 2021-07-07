Глава ВОЗ заявил, что новые штаммы COVID-19 могут победить в гонке с вакциной

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Научные прорывы в борьбе с коронавирусом не будут работать, если лекарства и вакцины будут неравномерно распределяться между разными странами. Об этом в среду, 7 июля, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, неравномерное распределение вакцин угрожает глобальному восстановлению экономики. Гебрейесус уточнил, что на данный момент в мире от коронавируса скончались четыре миллиона человек.

Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны снимают антиковидные ограничения, несмотря на то что пандемия еще не закончилась. Он обратил внимание на то, что во многих государствах новые опасные штаммы COVID-19 распространяются быстрее, чем идет вакцинация.

Гебрейесус подчеркнул, что в странах Азии и Африки не хватает вакцин и лекарств от коронавируса, из-за чего по региону идет «волна смертей», пишет РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть

В свою очередь президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.