Москвича задержали по подозрению в домогательствах к маленькой племяннице

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ Карта всех событий

Москвич стал фигурантом уголовного дела по подозрению в домогательствах к малолетней племяннице. Об этом в среду, 7 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 5 июля нынешнего года 49-летний мужчина пришел в гости к родственникам в северо-западный район города. Находясь в квартире, он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Злоумышленника застукала мать ребенка, которая обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали на территории Московской области. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, уточнила Юлия Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что мужчину будут судить в Подмосковье спустя 23 года за изнасилование школьницы.