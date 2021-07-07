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Пять новых автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Иван Юминов

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Пять новых автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Третий розыгрыш пяти автомобилей среди вакцинированных от коронавируса москвичей в рамках акции «Вакцина рулит» состоялся в среду, 7 июля.

Победителями стали Борис Игоревич, Елена Михайловна, Аким, Андрей Викторович, Елена Владимировна. В прямом эфире объявили только имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры их страховых полисов.

В розыгрыше приняли участие 504,9 тысячи человек, которые получили первую дозу препарата с 28 июня по 4 июля. Организаторы самостоятельно свяжутся с победителями и расскажут, как забрать машину.

Следующий розыгрыш состоится 14 июля, отмечает «Москва 24».

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Результаты будут объявляться каждую среду начиная с 23 июня в эфире телеканала «Москва 24». Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Проверить выигрыш можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

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