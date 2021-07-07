Пашинян поблагодарил Путина за поставку вакцины «Спутник V» в Армению

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поставку вакцины «Спутник V» в Армению. Трансляцию речи Пашиняна перед встречей с Путиным вел канал «Россия 24».

По словам Пашиняна, армянская сторона получила свыше 100 тысяч доз препарата.

— И, слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению. Это тоже очень хорошая новость, — добавил премьер-министр Армении.

Напомним, Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна. При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до достижения коллективного иммунитета вакцинацию необходимо проводить спустя шесть месяцев после болезни, в том числе и у ранее вакцинированных.

Позже Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19 в России. Она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавируса привились 27 миллионов россиян. По ее словам, темпы вакцинации от COVID-19 в стране увеличились более чем в 1,8 раза. Голикова подчеркнула, что для появления коллективного иммунитета в стране 80 процентов взрослых россиян должны или вакцинироваться, или переболеть.

Ранее инфекционист Тимаков заявил, что в сентябре–августе в России случится всплеск COVID-19. По его словам, в сентябре непривитые россияне возвратятся в мегаполисы, где риск заболеть коронавирусом выше, чем на дачах. Тимаков считает, что жители России не будут готовы к «встрече с этой эпидемией».