Астрологи рассказали, какие семьи создадут представители разных знаков зодиака
Астрологам удалось изучить характеры представителей всех знаков зодиака. На основе этого они смогли подробно рассказать, каким образом каждый из них ведет себя в семейной жизни.
Жены-Овны без труда влюбляются, но столь же стремительно и остывают. С ними стоит внимательно говорить, так как они склонны обижаться на грубости. При этом девушки-Овны амбициозны и двигают мужчин к успеху.
Мужья-Овны обретают мудрость после 30 лет, они также привлекательны и разговорчивы. Для мужей-Овнов характерно не критиковать жен, а лишь хвалить их.
Жены-Тельцы с радостью подарят супругу комфорт и заботу, но взамен попросят финансовое и моральное удовлетворение. Зато с ними трудно начать конфликт и тем более развестись.
Мужьям-Тельцам характерно быть настоящими хозяевами и верными супругами. Им важен брак, но они немногословны и подозрительны.
Жены-Близнецы на первый взгляд кажутся легкомысленными, но это лишь впечатление. На первом месте для них красота и любовь, но они готовы умерить темперамент для детей.
Мужья-Близнецы умело общаются с людьми и могут завести роман с другой девушкой. Для них это будет лишь сменой впечатлений, ведь мужчины-Близнецы весьма привязаны к своим супругам.
Жены-Раки отлично справляются в быту, они — идеальные мамы. Часто получается так, что детей они любят больше, чем мужа.
Мужья-Раки целиком отдаются чувствам, вторые половинки их мотивируют зарабатывать множество денег, которые они неизменно несут в дом.
Жены-Львы не могут жить без внимания, но взамен вознаградят общением и воспитанием — не только детей, но и самого мужа. Также они обаятельны и сексуальны.
Мужья-Львы могут одарить супруг какими угодно подарками, но в ответ им нужно обожание. Такие мужчины не прочь оказаться в шумной компании, легко оставив за спиной уют дома.
Жены-Девы любят заботиться о своем здоровье и чистоте дома. По жизни для них разум важнее чувств, эти женщины внимательны ко всем членам семьи.
Мужья-Девы не терпят критику, они одновременно холодны и сентиментальны. Если случится так, что они найдут идеальную для себя женщину, то посвятят семье всю жизнь.
Жены-Весы обожают, когда их ставят на первое место. Они ревнивы, но при этом уют для них важнее любви.
Мужья-Весы рады, когда вторая половинка ценит их чувства. Они предъявляют высокие требования к семейной жизни, а взамен готовы предоставить верность.
Жены-Скорпионы никогда не простят мужчине измену, а детей они рассматривают как продолжение брака. В них бушует страсть и чувства, а в условиях однообразия они могут зачахнуть.
Мужья-Скорпионы полностью отдаются чувствам, а при несчастном браке могут стать жестокими. Ради семьи они готовы принести любую жертву.
Жены-Стрельцы не так романтичны, как представительницы других знаков. Они ценят уют и для мужей становятся больше хорошими друзьями, нежели женами.
Мужья-Стрельцы являются первоклассными отцами, но для жен у них два требования — свобода и разделение интересов.
Жены-Козероги не боятся показать свою верность, также они хотят быть рядом с практичным и влиятельным мужчиной. Для них главным в браке часто становится домашний уют.
Мужья-Козероги часто пытаются быть лидерами в семье. Для них поступки важнее слов, а любовь они делят пополам — между супругой и детьми.
Жены-Водолеи ищут в отношениях стабильность и являются превосходными хозяйками. Им важна как духовная, так и материальная составляющие брака.
Мужья-Водолеи верны и постоянны. Для них важно, чтобы супруга разделяла общие интересы.
Жены-Рыбы обладают уникальными чертами — они могут отдаться любви полностью, а также понимать мужа. Дети, дом и страсть для таких женщин одинаково важны.
Мужья-Рыбы превозносят своих жен и рассматривают их как жизненную опору. Но построить с ними счастье без страсти не получится, отмечает Пятый канал.