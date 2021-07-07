Астрологи рассказали, какие семьи создадут представители разных знаков зодиака

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Астрологам удалось изучить характеры представителей всех знаков зодиака. На основе этого они смогли подробно рассказать, каким образом каждый из них ведет себя в семейной жизни.

Жены-Овны без труда влюбляются, но столь же стремительно и остывают. С ними стоит внимательно говорить, так как они склонны обижаться на грубости. При этом девушки-Овны амбициозны и двигают мужчин к успеху.

Мужья-Овны обретают мудрость после 30 лет, они также привлекательны и разговорчивы. Для мужей-Овнов характерно не критиковать жен, а лишь хвалить их.

Жены-Тельцы с радостью подарят супругу комфорт и заботу, но взамен попросят финансовое и моральное удовлетворение. Зато с ними трудно начать конфликт и тем более развестись.

Мужьям-Тельцам характерно быть настоящими хозяевами и верными супругами. Им важен брак, но они немногословны и подозрительны.

Жены-Близнецы на первый взгляд кажутся легкомысленными, но это лишь впечатление. На первом месте для них красота и любовь, но они готовы умерить темперамент для детей.

Мужья-Близнецы умело общаются с людьми и могут завести роман с другой девушкой. Для них это будет лишь сменой впечатлений, ведь мужчины-Близнецы весьма привязаны к своим супругам.

Жены-Раки отлично справляются в быту, они — идеальные мамы. Часто получается так, что детей они любят больше, чем мужа.

Мужья-Раки целиком отдаются чувствам, вторые половинки их мотивируют зарабатывать множество денег, которые они неизменно несут в дом.

Жены-Львы не могут жить без внимания, но взамен вознаградят общением и воспитанием — не только детей, но и самого мужа. Также они обаятельны и сексуальны.

Мужья-Львы могут одарить супруг какими угодно подарками, но в ответ им нужно обожание. Такие мужчины не прочь оказаться в шумной компании, легко оставив за спиной уют дома.

Жены-Девы любят заботиться о своем здоровье и чистоте дома. По жизни для них разум важнее чувств, эти женщины внимательны ко всем членам семьи.

Мужья-Девы не терпят критику, они одновременно холодны и сентиментальны. Если случится так, что они найдут идеальную для себя женщину, то посвятят семье всю жизнь.

Жены-Весы обожают, когда их ставят на первое место. Они ревнивы, но при этом уют для них важнее любви.

Мужья-Весы рады, когда вторая половинка ценит их чувства. Они предъявляют высокие требования к семейной жизни, а взамен готовы предоставить верность.

Жены-Скорпионы никогда не простят мужчине измену, а детей они рассматривают как продолжение брака. В них бушует страсть и чувства, а в условиях однообразия они могут зачахнуть.

Мужья-Скорпионы полностью отдаются чувствам, а при несчастном браке могут стать жестокими. Ради семьи они готовы принести любую жертву.

Жены-Стрельцы не так романтичны, как представительницы других знаков. Они ценят уют и для мужей становятся больше хорошими друзьями, нежели женами.

Мужья-Стрельцы являются первоклассными отцами, но для жен у них два требования — свобода и разделение интересов.

Жены-Козероги не боятся показать свою верность, также они хотят быть рядом с практичным и влиятельным мужчиной. Для них главным в браке часто становится домашний уют.

Мужья-Козероги часто пытаются быть лидерами в семье. Для них поступки важнее слов, а любовь они делят пополам — между супругой и детьми.

Жены-Водолеи ищут в отношениях стабильность и являются превосходными хозяйками. Им важна как духовная, так и материальная составляющие брака.

Мужья-Водолеи верны и постоянны. Для них важно, чтобы супруга разделяла общие интересы.

Жены-Рыбы обладают уникальными чертами — они могут отдаться любви полностью, а также понимать мужа. Дети, дом и страсть для таких женщин одинаково важны.

Мужья-Рыбы превозносят своих жен и рассматривают их как жизненную опору. Но построить с ними счастье без страсти не получится, отмечает Пятый канал.