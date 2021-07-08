Птенцы черных аистов вылупились в Московском зоопарке

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Московском зоопарке теперь можно увидеть птенцов черного аиста. Эта птица занесена в Красные книги России, Белоруссии, Украины и Болгарии.

В живой природе аисты гнездятся далеко от людей, поэтому специалистам пришлось приложить много усилий, чтобы создать черным аистам комфортные условия в столичном зоосаде.

Их вольер находится рядом с экспозицией «Дом птиц». Внутри вольера высажен виноград, чтобы птицы могли прятаться в зарослях от посторонних глаз.

— К этому году наши аисты освоились настолько, что им не мешает даже шум со стройплощадки: рядом с их жилищем возводят павильон «Ластоногие», — уточнила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также рассказала о том, как рождались редкие и уникальные птенцы. Мама-аист и папа-аист свили для своих птенцов ясли, в которых высиживали детенышей по очереди. Орнитологи неустанно наблюдали за процессом с помощью видеокамер. Аисты прекрасно справились со своей задачей, у них вылупились здоровые малыши.

В ясную погоду птенцы греются на солнце в своем гнезде, которое они пока не планируют покидать. Аисты смогут начать самостоятельную жизнь, когда их тела покроются коричневыми перьями, чтобы иметь возможно передвигаться и не бояться промокнуть.

Аисты кормят свое потомство заранее нарезанной салакой.

Всего в столичном зоопарке живут пять черных аистов. Двое из них — птенцы. Когда они подрастут, то смогут переехать в российские или зарубежные зоосады, чтобы помочь в популяции вида, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.