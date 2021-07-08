Более 23 тысяч столичных юбиляров семейной жизни получили выплаты в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В 2020 году социальные выплаты к юбилею семейной жизни получили более 23 тысяч столичных пар. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти города регулярно увеличивают социальные услуги, а также упрощают процедуру их получения. В настоящее время в онлайн-формате доступно более 380 услуг. Одновременно с этим происходит и увеличение социальных пособий для различных групп населения.

— С особым почтением город относится к юбилярам супружеской жизни. Только в прошлом году выплаты к юбилею семейной жизни от 50 до 70 лет получили более 23 тысяч пар. Из них 68 пар отметили 70-летний юбилей, — сказала заместитель мэра.

Особое внимание столичное правительство уделяет поддержке семьям с детьми. Например, всем матерям в роддоме дарят набор «Наше сокровище», в котором собраны самые необходимые для новорожденного малыша предметы: пеленки, простыни, подгузники, пустышки, погремушки и многое другое. Также при рождении ребенка москвичи могут получить дополнительное пособие, помимо положенного федерального.

Город оказывает поддержку малообеспеченным семьям. Величина выделяемого таким семьям пособия колеблется от 4,3 до 16,4 тысячи рублей. В настоящее время такие выплаты получают порядка 160 тысяч московский семей.

— Многодетные семьи ежемесячно получают компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг в зависимости от количества детей в семье. Такие семьи также имеют 30-процентную скидку на услуги ЖКХ и 50-процентную на оплату капремонта. Многодетные семьи имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад. Дети обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в школе, — отметила Анастасия Ракова.

Также она добавила, что город выделяет деньги на приобретение школьной формы для детей из малообеспеченных семей. Подобные пособия оформляются один раз, перед поступлением ребенка в школу, и начисляются ежегодно в мае, сообщается на официальном сайте мэра столицы.