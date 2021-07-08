В России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России было выявлено 24 818 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Почти 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.
За последние 24 часа было зафиксировано 734 летальных исхода. Полностью вылечились21 336 пациентов.
На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За сутки в столице заболели 6040 человек. На втором месте — Московская область. Там 2581 заболевший. В Санкт-Петербурге за последний день заболели 1937 горожан.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.
Глава кабмина также рекомендовал субъектам РФ следить за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом. В том числе необходимо соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий.
Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору принять меры по передаче данных из лабораторий о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг. Это требование должно быть выполнено до 8 июля.