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В России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Общество
В России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За последние сутки в России было выявлено 24 818 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Почти 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа было зафиксировано 734 летальных исхода. Полностью вылечились21 336 пациентов.

В России выявлено 24 818 новых случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За сутки в столице заболели 6040 человек. На втором месте — Московская область. Там 2581 заболевший. В Санкт-Петербурге за последний день заболели 1937 горожан.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.

Глава кабмина также рекомендовал субъектам РФ следить за соблюдением принятых мер по борьбе с коронавирусом. В том числе необходимо соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, Мишустин поручил Роспотребнадзору принять меры по передаче данных из лабораторий о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг. Это требование должно быть выполнено до 8 июля.

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