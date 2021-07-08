Новые ограничения из-за COVID-19 введут в Волгоградской области

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Работа фуд-кортов, детских комнат в торгово-развлекательных центрах и ночных ресторанов приостановится в Волгоградской области с 12 июля из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба администрации региона.

Исключения составят те заведения, где 60 процентов сотрудников привились от коронавирусной инфекции или имеют антитела.

Теперь кафе и рестораны в области не смогут работать в ночное время.

Несовершеннолетние смогут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых.

Посещать кафе, музеи, кино и другие заведения смогут только те волгоградцы, у кого есть сертификат о прививке с QR-кодом, отрицательный ПЦР-тест или документ о наличии в организме антител.

Пансионатам и домам отдыха также рекомендовано принимать только привившихся или переболевших посетителей.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в Волгоградской области заболели коронавирусом 236 человек, передает РИА Новости.

Ранее новые требования к заселяющимся в отели ввели в Краснодарском крае. Об изменениях рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Они вводятся уже с 1 июля. С этого дня до 1 августа, помимо сертификата о вакцинации, можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. А с 1 августа пребывание в гостинице будет возможно только с сертификатом вакцинации и тем, кто имеет противопоказания.