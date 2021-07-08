Один человек пострадал в результате ДТП на 53-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Женщину доставили в больницу после ДТП на западе столицы. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Напомним, семь автомобилей столкнулись на 53-м километре МКАД перед съездом на Можайское шоссе.

По сообщению пресс-службы ГИБДД, изначально участниками массовой аварии были шесть автомобилей.

— Позже еще одно транспортное средство, при не удачной попытке объезда места ДТП, совершает столкновение с одним из автомобилей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения пострадала женщина, которая в этот момент ждала помощи в машине.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Перекрыта крайняя левая полоса движения.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП в подмосковной Щербинке, в результате которого пострадал один человек.