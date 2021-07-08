Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один человек пострадал в результате ДТП на 53-м километре МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
Один человек пострадал в результате ДТП на 53-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 53-й километр Карта всех событий

Женщину доставили в больницу после ДТП на западе столицы. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Напомним, семь автомобилей столкнулись на 53-м километре МКАД перед съездом на Можайское шоссе.

По сообщению пресс-службы ГИБДД, изначально участниками массовой аварии были шесть автомобилей.

— Позже еще одно транспортное средство, при не удачной попытке объезда места ДТП, совершает столкновение с одним из автомобилей, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения пострадала женщина, которая в этот момент ждала помощи в машине.

Один человек пострадал в результате ДТП на 53-м километре МКАДФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Перекрыта крайняя левая полоса движения.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП в подмосковной Щербинке, в результате которого пострадал один человек.

Читайте также:
МКАДДТПпассажиры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Все мнения
О проекте