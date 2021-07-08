Психологи раскрыли секреты гармоничных отношений в семье

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Принятие партнера таким, какой он есть, умение слушать друг друга и грамотный выход из конфликтов — вот секреты счастливых отношений. Об этом специалисты рассказали «Вечерней Москве».

По словам детского и семейного психолога Светланы Морозовой, для достижения взаимопонимания супруги должны доверять друг другу. Однако понятие «доверие» у мужчин и женщин отличается, отметила эксперт.

— Для женщины доверие обычно означает чувство защищенности: «я доверяю, значит, нахожусь в безопасности». А мужчина, доверяя, может рассказать какой-нибудь секрет или раскрыть свое финансовое положение, — рассказала она.

Семейный психолог Мария Антипова согласилась с мнением Морозовой: отношения нужно строить на доверии.

— В паре должна быть возможность обменяться своими трудностями, страхами и чувствами. Человеку свойственно скрывать некоторые чувства, но для укрепления доверия это нужно преодолеть, — уверена эксперт.

Морозова также обратила внимание, что при вступлении в брак люди руководствуются ценностями, которые были приняты у их родителей. Это часто становится причиной конфликтов, предупредила специалист.

— Мы всегда приносим «сундук прошлого» в новую семью. Важно понять, что происходило раньше в жизни партнера: он будет строить отношения, ориентируясь на своих родителей. Если об этом не говорить, конфликтов не избежать, — рассказала Морозова.

Антипова также заметила, что не стоит переделывать человека. Люди обычно уже сформированы к моменту вступления в брак, отметила специалист.

— Некоторые пытаются наделять партнера качествами, которых у него нет. Однако как можно переделать человека, который давно определился со своими жизненными ценностями? Необязательно в таких ситуациях партнера идеализируют, но в любом случае в итоге наступает разочарование, — рассказала эксперт.

По словам Морозовой, конфликты в паре идут на пользу отношениям: в момент спора люди могут договориться. В это время очень важно выяснить, что не устраивает партнера и как можно решить проблему.

Однако лучше не ссориться в моменты, когда человек не может себя контролировать, посоветовала Морозова.

— Если оба партнера очень эмоциональны, они могут заранее обсудить, как разрешать конфликты. Например, сначала расходиться по комнатам, а потом, успокоившись, садиться и обсуждать проблему, — рассказала эксперт.

Специалист отметила, что продумать план действий на случай ссоры лучше еще до вступления в брак. В начале отношений людям проще договориться о таких вещах, заключила Морозова.