Уголовное дело возбудили после того, как ребенка ударило током в Новой Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, поселение Первомайское, квартал № 313, Серебряная Чаша Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как трехлетний ребенок получил удар током на отдыхе в Новой Москве. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 5 июля у водоема Серебряная Чаша в поселке Первомайском. По словам представителя ведомства, трехлетняя девочка подошла к электрощиту и получила удар током. После этого ребенка доставили в больницу.

— У девочки диагностирована электротравма кисти левой руки. После необходимого обследования и оказания помощи она выписана домой, — сообщила Иванова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», заключила Иванова.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство также проводит проверку по данному делу.

— Прокуратура поставила его на контроль, — заключила представитель ведомства.

Ранее «ВМ» писала о ребенке, которого сбила машин на севере столицы. Инцидент произошел на Бескудниковском бульваре во дворе дома № 5. В результате происшествия у ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины.