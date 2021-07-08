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Суд заочно арестовал сына основателя компании Petropavlovsk по делу о крупной растрате
Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексея по делу о крупной растрате. В пресс-службе суда сообщили, что Алексея Масловского объявили в розыск.
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