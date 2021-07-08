Выставка «К 78-летию Курской битвы» открылась в музее современной истории

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Музей современной истории России в рамках цикла «Даты. События. Люди» представляет выставку «К 78-летию Курской битвы. Генерал Н. Ф. Ватутин».

Экспозиция посвящена Николаю Федоровичу Ватутину — генералу армии, Герою Советского Союза. В годы войны он возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Воронежский фронт в 1943 году выполнил одну из основных задач в разгроме фашистских армий на Курской дуге.

Во время подготовки к наступательной операции в феврале 1944 года генерал получил смертельное ранение. Его машина попала в засаду. В госпиталь, куда был доставлен раненый, прибыл главный хирург Красной армии Н. Н. Бурденко. Но спасти Ватутина не удалось. Спустя два месяца его не стало. Звание Героя Советского Союза присвоено генералу посмертно.

Выставка открыта с 6 июля до 7 августа, сообщается на сайте музея.

Ранее в Музее Победы открылась выставка «Трагедия и подвиг 2-й ударной армии». Экспозиция рассказывает о гибели 2-й ударной армии в районе деревни Мясной Бор Новгородской области. Здесь в июне 1942 года прорывались к своим и гибли под огнем десятки тысяч бойцов и командиров. Среди них был будущий скульптор Виктор Бажинов.