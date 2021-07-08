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Путин заявил, что России для развития нужны новаторские предложения

Михаил Алимов

Политика
Путин заявил, что России для развития нужны новаторские предложения
Фото: Администрация президента РФ

Для развития России необходимы новаторские предложения. Об этом в четверг, 8 июля, заявил президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с финалистами конкурса «Большие перемены».

— Неслучайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века. Такие новаторские предложения интересные нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперед, чтобы вокруг вас происходили по-настоящему большие перемены, — сообщил он.

Глава государства отметил, что среди собравшихся впервые присутствуют ученики 5–7-х классов. Он поприветствовал всех участников конкурса, которых со всей России насчитывается более 2,5 миллиона человек. По его словам, «Большие перемены» помогают юным россиянам проявить свои таланты, а девиз конкурса передает особое отношение к детям — их идеи не оценивают, а ценят, отмечает РИА Новости.

Ранее Путин поручил правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей от трех до семи лет до 1 августа. По его словам, власти должны разобраться в мониторинге «правоприменительных практик» в регионах России.

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