Роспотребнадзор: Вакцина от COVID-19 имеется в Москве в достаточном количестве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции имеются в Москве в достаточном количестве. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Представители ведомства добавили, что привиться можно во всех частях города в любое время, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока можно не вводить новые ограничения. По его словам, в последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. Так, например, в четверг столичные врачи вылечили от коронавируса 6805 пациентов.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве.

По ее словам, необходимо продолжать ограничительные меры, введенные в столице, несмотря на положительные изменения. Она добавила, что в 82 регионах РФ число пациентов с коронавирусом растет. Москва является единственным городом, где фиксируется снижение случаев заболевания.