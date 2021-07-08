Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пассажирам метро и МЦК раздают бутылки с водой из-за жары

Полина Долганова

Погода в Москве
Город
Пассажирам метро и МЦК раздают бутылки с водой из-за жары
Фото: prepress

Пассажирам московского метро и МЦК вновь начали раздавать питьевую воду в бутылках. Акция проводится на тех станциях, где температура воздуха прогрелась до плюс 28 градусов и выше. Об этом в четверг, 8 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Пассажиров угощают прохладным напитком на станциях метро «Измайловская», «Кутузовская», «Фили», «Студенческая», «Ул. Скобелевская» и «Багратионовская».

Пассажиры Московского центрального кольца могут попить бесплатную воду на «Нижегородской», «Окружной» и «Панфиловской».

Москвичам напомнили, что поездку на общественном транспорте лучше отложить до момента, когда температура в городе немного снизится. В случае неотложной поездки в метро или на МЦК горожанам рекомендуется иметь при себе бутылку воды и помнить о средствах индивидуальной защиты.

Ранее синоптики сообщили о погоде в Москве 8 июля. В этот день столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается 28–31 градус тепла.

Читайте также:
водажараМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Все мнения
О проекте