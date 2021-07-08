Астролог рассказала, что ждет молодоженов после свадьбы в День семьи, любви и верности

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8 июля в России отмечают День Петра и Февронии или День семьи, любви и верности. В 2021 году эта дата подойдет для женитьбы пар, «сильных духом» и готовых быть максимально ответственными в отношениях. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог, астролог Елена Данилова.

— Цифра восемь несет в себе необходимость трудиться, идти против общественных устоев для сохранения любви и союза. Многие ли справятся сейчас с нападками и осуждением со стороны? Только сильные духом. В 2021 году праздник выпадает на четверг, управителем которого является Сатурн. Он покровитель семьи, детей, показатель богатства и духовности, готов взять шефство над парами и помочь им стать мудрее, подарить изобилие и благополучие. Но нужно отказываться от критики, взять на себя ответственность за семью и свою роль в ней. В таком случае союз обещает быть крепким и долгим, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам Даниловой, молодоженам не стоит зацикливаться на выборе «красивой даты» для свадьбы. На то, каким в итоге окажется брак, в большей степени влияет отношение людей друг к другу. Психология и астрология — это лишь инструменты-помощники в достижении гармонии в отношениях, заключила нейропсихолог.