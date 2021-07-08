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Психолог назвал время года, в которое повышается риск развода

Полина Долганова

Общество
Психолог назвал время года, в которое повышается риск развода
Фото: youtube.com

Интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова назвала сезоны, в которые пары разводятся чаще всего.

Она отметила, что все прогнозы индивидуальны и с опасением ждать какого-то конкретного времени года не стоит.

— Тем не менее тенденции существуют. С осенью приходит не только хандра, но и желание выяснить отношения. Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств, — рассказала эксперт.

Она добавила, что в осенний период пары зачастую выбирают кардинальные методы выяснения отношений. В ход идут такие манипуляции, как «Ты меня совсем не любишь!».

Аналогичная ситуация наблюдается и весной. В этот период пары переживают переход из холодного сезона в теплый. В душе все расцветает, и организм требует любви. Из этого можно сделать вывод, что зима и лето в этом плане гораздо более спокойные периоды.

Психолог добавила, что расставания могут быть также вызваны определенными датами. Например, Новый год все расценивают как нечто волшебное и прекрасное. В это время ожидания часто разбиваются о реальность. То же самое можно сказать и о Дне всех влюбленных — 14 февраля. В этот день партнеры возлагают слишком большие надежды друг на друга.

— Хочется любви, заботы и романтики, и эти ожидания разбиваются о суровую реальность и прагматичность партнера, — пояснила Адрианова.

Третья дата, пожалуй, наиболее неожиданная в этом списке. Пары часто расходятся 1 апреля. В этот день всем рекомендуется быть аккуратнее с шутками и не переборщить, передает Пятый канал.

Ранее психологи раскрыли секреты гармоничных отношений в семье. По словам детского и семейного психолога Светланы Морозовой, для достижения взаимопонимания супруги должны доверять друг другу. Однако понятие доверия у мужчин и женщин отличается, отметила эксперт.

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