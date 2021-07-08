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Трое неизвестных ограбили гражданина Белоруссии на северо-западе столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Трое неизвестных ограбили гражданина Белоруссии на северо-западе столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Барышиха Карта всех событий

На северо-западе столицы неизвестные ограбили мужчину. Злоумышленники похитили у него документы на банковскую ячейку, в которой хранились крупная сумма денег. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», нападению подвергся гражданин Белоруссии. Вечером 6 июля на улице Барышихе к нему подошли трое незнакомцев. Один из них надел на него шапку, после чего мужчину посадили в автомобиль.

Через какое-то время мужчина обнаружил себя в незнакомом месте. У него отняли паспорт, ключи от квартиры и документы на ячейку в банке, а затем избили и вновь посадили в машину.

Позже, мужчину высадили у озера в Подмосковье, вернув ему паспорт и ключи от дома.

Потерпевший обратился в полицию. Он заявил, что в его банковской ячейке хранилось более 36 миллионов рублей.

Ранее «ВМ» писала, как мошенник в Москве украл у пенсионера более 1,3 миллиона рублей с банковского счета. Он представился сотрудником службы безопасности банка и убедил пенсионера обналичить деньги якобы для их сохранения. Затем злоумышленник оформил на мужчину банковскую карту, куда москвич внес свои деньги.

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