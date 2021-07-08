Школьники смогут сообщать об опасных местах города в приложении «Помощник Москвы»

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В приложении «Помощник Москвы» столичные школьники смогут рассказать об опасных местах по дороге в школу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в четверг, 8 июля.

По его словам, столичные школьники ходят в учебные заведения по заранее сформированному маршруту. Ликсутов пояснил, что 52 процента учащихся Москвы добираются до школы пешком, 21,6 процента — на общественном транспорте, 22,4 процента — на автомобиле с родителями. Еще четыре процента школьников доезжают до объектов образования на велосипедах и самокатах.

— В нашем приложении «Помощник Москвы» скоро будет доступна функция, которая поможет ребенку обозначить потенциально опасные места на маршруте дом — школа — дом в режиме реального времени. В приложении можно будет отметить небезопасные пешеходные переходы, тротуары или другие транспортные объекты, — подчеркнул Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее Ликсутов сообщил, что Москва остается самым безопасным городом в Российской Федерации. Показатель социального риска в столице за прошлый год равен трем, то есть на каждые 100 тысяч москвичей приходится не более трех горожан, погибших в ДТП.