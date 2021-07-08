Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье

Анастасия Волоснова

Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 70 процентов россиян считают, что в современном мире предпочтительнее вступить в брак и жить в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Подобного мнения придерживается 71 процент россиян. При этом десять процентов граждан убеждены, что можно жить в семье, но не регистрировать брак официально, а 11 процентов респондентов верят в то, что лучше жить одному и не вступать в брак. Только два процента россиян считают, что нужно вступать в фиктивный брак, но жить в одиночестве.

Большая часть участников опроса придерживаются мнения, что мужчина должен жениться в 28 лет. При этом, по их мнению, женщине следует выходить замуж в 24 года.

О праздновании 8 июля в России Дня семьи, любви и верности знал 81 процент респондентов. Однако только 65 процентов россиян считают, что данный праздник следует на официальном уровне отмечать в стране, пишет РИА Новости.

Ранее Григорий Кирьяшин, работающий полицейским в столичном метрополитене, сделал предположение Алесе Косик, которая работает инспектором службы в том же отделе полиции, в День семьи, любви и верности. В ГУ МВД России по столице отметили, что праздник и романтическая история полицейских напоминают россиянам о семейных ценностях, поддержке и заботе близких.

Читайте также:
семьябракопрос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте