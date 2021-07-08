ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье

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Более 70 процентов россиян считают, что в современном мире предпочтительнее вступить в брак и жить в семье. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Подобного мнения придерживается 71 процент россиян. При этом десять процентов граждан убеждены, что можно жить в семье, но не регистрировать брак официально, а 11 процентов респондентов верят в то, что лучше жить одному и не вступать в брак. Только два процента россиян считают, что нужно вступать в фиктивный брак, но жить в одиночестве.

Большая часть участников опроса придерживаются мнения, что мужчина должен жениться в 28 лет. При этом, по их мнению, женщине следует выходить замуж в 24 года.

О праздновании 8 июля в России Дня семьи, любви и верности знал 81 процент респондентов. Однако только 65 процентов россиян считают, что данный праздник следует на официальном уровне отмечать в стране, пишет РИА Новости.

Ранее Григорий Кирьяшин, работающий полицейским в столичном метрополитене, сделал предположение Алесе Косик, которая работает инспектором службы в том же отделе полиции, в День семьи, любви и верности. В ГУ МВД России по столице отметили, что праздник и романтическая история полицейских напоминают россиянам о семейных ценностях, поддержке и заботе близких.