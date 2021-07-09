Мужчина попал в больницу после драки на востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Новокосинская улица, 7 Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после драки на востоке столицы, которая закончилась госпитализацией одного из участников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 8 июля.

Инцидент произошел на улице Новокосинская, дом 7. Рядом с хоккейной коробкой полицейские обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения с травмами в области головы.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени тяжести, переломом основания черепа, решетчатой кости, а также стенок правой и левой глазниц.

Злоумышленника задержали, им является безработный мужчина 1985 года рождения. Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что неизвестный проломил голову мужчине на западе Москвы. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, а также переломом левой височной кости.