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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 64

Иван Юминов

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Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 64
Emory University Hospital after an ambulance carrying American doctor Kent Brantly, who has the Ebola virus, arrived via Dobbins Air Reserve Base in Atlanta, Georgia

Спасатели достали из-под обломков обрушившегося в городе Серфсайд, штат Флорида, жилого дома тела еще четырех людей, общее число жертв выросло до 64. Об этом заявила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в пятницу, 9 июля.

— Обнаружили тела еще четверых погибших, — рассказала она.

Подтверждена гибель 64 людей, судьба еще 76 человек остается неизвестной, добавила глава округа. Спасатели осознали, что больше нет возможности или надежды найти кого-либо живым, поэтому они намерены обнаружить тела жертв и закрыть эту историю, приводит слова Кавы телеканал CNN.

Обрушение 12-этажного жилого дома произошло 24 июня. Президент США Джо Байден на следующий день распорядился ввести во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

Это наделяет местные правоохранительные ведомства специальными полномочиями, позволяющими координировать усилия по ликвидации последствий обрушения.

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