Египетский дипломат объяснил, как россияне могут получить туристическую визу

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Россияне, которые отправляются на отдых в Египет, могут получить визу по прилете, на территории аэропорта. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал советник египетского посольствав Москве Ахмад Абд-Элмуиз.

— Тому, кто едет на курорт, можно получить визу в аэропорту, — заявил он.

По его словам, консульство и посольство страны принимают россиян, однако из-за эпидемиологических условий необходимо заранее записаться на их сайте. Советник посольства утверждает, что Египет готов выдать любое количество виз.

Напомним, что вакцинированные российские туристы смогут посетить Египет без ПЦР-теста. Для этого необходимо вакцинироваться любым из одобренных Всемирной организацией здравоохранения препаратов, или вакциной «Спутник V», которую зарегистрировало Управление по лекарственным средствам Египта.

Для граждан без прививки действуют другие правила.

— От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет, — говорит Ахмад Абд-Элмуиз РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Он был подписан после трагедии с самолетом А321 в 2015 году. Летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение во время полета над Синайским полуостровом в Египте. Находившиеся на борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировало катастрофу как теракт.