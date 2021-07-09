Школу-гигант построят в столичном районе Лефортово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

Школа-гигант на 1150 мест появится в 2024 году в юго-восточном районе столицы Лефортово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здание площадью 16 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Золоторожский Вал, владение 11, — приводит слова Андрея Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

В школе разместятся универсальные классы, группы свободного творчества, специализированные классы и кабинет робототехники.Также в здании оборудуют конференц-зал, спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки и другие помещения.

В школе будут иметь возможность обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установят лифты, пандусы и тактильные указатели, уточнил Андрей Бочкарев.

До конца текущего года новые школы будут построены в 23 районах столицы. Современные образовательные учреждения станут доступны для жителей 14 районов в старых границах Москвы и девяти территорий ТиНАО.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что в 2021–2023 годах в рамках городской адресной инвестиционной программы в Москве построят 740 новых объектов, включая новые детские сады, объекты здравоохранения и школы.