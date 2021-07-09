Наталья Сергунина подвела итоги первого этапа добровольного квалификационного экзамена

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Более 23 тысяч студентов приняли участие в первом этапе добровольного квалификационного экзамена в 2021 году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 9 июля.

— Добровольный квалификационный экзамен проводится в Москве пятый раз. Суммарно он привлек уже 43,5 тысячи молодых специалистов. Причем число участников в 2021 году больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые, — рассказала заммэра.

Первый этап стартовал 2 апреля и продолжался до 28 июня, онлайн-тестирование прошли более 23 тысяч студентов из 384 вузов, в том числе 24 зарубежных. Показатель первого добровольного экзамена, который проводился в 2017 году, превышен в 66 раз — тогда его сдавали всего 350 человек.

В первом этапе приняли участие представители вузов из Казахстана, Украины, Белоруссии, а также Чехии, Италии, Китая, Турции, Финляндии и Польши. Второй этап будет проходить до 31 июля, в нем примут участие более девяти тысяч людей.

Им нужно будет в дистанционном формате решить практические задачи на основе настоящих кейсов компаний-партнеров. Студенты, которые покажут лучшие результаты, получат предложения о трудоустройстве и оплачиваемых стажировках.

Пятью наиболее популярными специальностями среди участников этого года стали data scientist, юрист, архитектор, PR-менеджер, а также 1С-программист, отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Экзамен позволяет студентам обратить на себя внимание работодателей. С момента запуска проекта в 2017 году число его партнеров выросло с восьми до почти 70, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.