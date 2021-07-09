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День семьи отметят в Музее военной формы

Ольга Маркова

Развлечения
День семьи отметят в Музее военной формы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Музей военной формы приглашает посетителей 10 и 11 июля принять участие в программах, приуроченных к Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности».

Гости музея смогут посетить архитектурную экскурсию «Тайны старинной усадьбы», где познакомятся с историей ансамбля усадьбы и ее владельцами. Посетители узнают, кто из известных людей присутствовал на семейных вечерах Васильчиковых.

В течение дня будут проходить мастер-классы «Семейное письмо в прошлое». Их участники познакомятся с понятиями «родословная», «семейное древо», «семейная реликвия». А в практической части — напишут письма с использованием перьев и чернил. Украшение письма предстоит сделать в стиле аксессуаров XVIII-XIX веков.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

В Музее кукол на ВДНХ 10 и 11 июля также пройдут тематические экскурсии «Правители: люди и судьбы». Гости увидят более 50 образов монархов ручной работы из фарфора, в исторических костюмах.

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