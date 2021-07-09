В московском парке «Сокольники» открылся после благоустройства Золотой пруд

Фото:Денис Кораблев

В четверг, 8 июля, активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» посетили Золотой пруд и орнитарий парка «Сокольники». Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» передали гуманитарную помощь от партии для подшефных лебедей Дуси и Августины, а также приняли участие в открытии Золотого пруда после благоустройства.

Этой весной ГУП «Мосводосток» в рамках проекта «Комфортная городская среда» взялся за обустройство Золотого пруда в парке «Сокольники». Рабочие укрепили берега, очистили дно водоема, провели высадку зеленых насаждений, в том числе водных.

В четверг, 8 июня, в день завершения работ активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» первыми отправились в «Сокольники», чтобы оценить обновленную достопримечательность. Главный врач Детской городской поликлиники № 7, кандидат на довыборах в Мосгордуму Елена Кац поделилась:

— Золотой пруд в «Сокольниках» — знаковое место. Здесь живет красивая пара лебедей Августина и Дуся, которым в прошлом году помогли познакомиться волонтеры «Единой России». Когда началась реконструкция, многие москвичи спрашивали, все ли хорошо у пары? Сегодня мы помогаем в обустройстве пруда. Это замечательная история любви, которая продолжает развиваться у нас на глазах. Она останется в истории парка «Сокольники», и очень приятно, что в День семьи, любви и верности мы можем принять в ней участие. Это очень символично.

Заместитель гендиректора ГУП «Мосводосток» Евгения Заруцкая рассказала гостям обо всех работах, которые были проведены на Золотом пруду в ходе реконструкции. Участники встречи внесли последний символический штрих в обновление озера — помогли спустить на воду плот, на котором лебеди смогут безопасно отдыхать без необходимости выходить на берег.

Проект «Комфортная городская среда», в рамках которого пруд привели в порядок, — часть большой программы мэра Сергея Собянина по обустройству Москвы. Программа под названием «Лучший город Земли» была представлена на городской конференции «Единой России» в июне. Такие ее направления, как «Самый комфортный и уютный город для жизни» и «Самый экологичный город», предполагают обустройство в городе новых парков, зеленых уголков и мест активного отдыха общей площадью 1000 гектаров. Для сравнения, это площадь трех Химкинских водохранилищ. Также программа предполагает развитие более 100 км набережных и природных территорий вокруг Москвы-реки, Яузы, Сетуни и других городских рек, прудов и водоемов.

История лебедя Дуси всколыхнула московские СМИ и социальные сети. Питомец орнитария парка «Сокольники» после выпуска облюбовал Золотой пруд, где до этого жили разве что кряквы да пара огарей. А вскоре обзавелся подругой: компанию красавцу-лебедю составила еще одна выпускница орнитария — грациозная цапля Цыля. Птицы стали настоящей достопримечательностью «Сокольников». Но год назад, в июне, случилась трагедия: Цилю загрызли собаки.

— Дуся после такой травмы замкнулся, перестал приближаться к берегам, а посетители парка забили тревогу: нужно спасать лебедя, — рассказал руководитель регионального штаба Московского городского отделения «Молодой гвардии Единой России» Александр Лебедев. — На призыв откликнулись волонтеры «Единой России», которые собрали средства и подобрали в питомнике пару для Дуси — Августину. Эта пара для наших активистов почти как родные. Молодогвардейцы Востока Москвы продолжают следить за судьбой питомцев, помогают орнитарию.

Так, сегодня молодогвардейцы принесли в дар питомцам орнитария 500 кг кормов, 300 кг овощей, дезинфицирующие средства, а также различный инвентарь, в том числе овощерезку. Для того чтобы птицы в вольерах легче переносили жару, волонтеры подарили питомнику вентиляторы.