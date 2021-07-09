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Москвичу сломали челюсть у метро в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвичу сломали челюсть у метро в центре Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, метро Краснопресненская Карта всех событий

В одну из столичных больниц госпитализировали мужчину с тяжелым повреждением челюсти, которое тот получил в ходе уличного конфликта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 9 июля.

Медики диагностировали у 26-летнего пострадавшего перелом нижней челюсти со смещением и кровотечение. По его словам, травму ему нанес неизвестный у станции метро «Краснопресненская». О произошедшем сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестные жестоко избили 17-летнего подростка в центре Москвы.

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