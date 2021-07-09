Чуть не сбивший пенсионерку таксист угрожал ей пистолетом в центре Москвы

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Россия, Москва, Глубокий переулок Карта всех событий

В полицию обратилась 64-летняя жительница столицы, которая пожаловалась на действия таксиста. Вначале лихач едва не сбил ее на перекрестке, а затем угрожал пистолетом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 9 июля.

Инцидент произошел на пересечении переулка Глубокий и улицы Рочдельской. По словам женщины, когда она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, ее чуть не сбил водитель автомобиля марки Hyundai Solaris, принадлежащего службе такси.

После, между автомобилистом и пенсионеркой разгорелся конфликт, в ходе которого первый достал пистолет. Пожилая женщина испугалась и убежала прочь.

Правоохранители выяснили, что автомобиль принадлежит мужчине 1994 года рождения.

По данному факту проводится проверка.