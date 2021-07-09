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Светлана Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму

Павел Гриднев

Общество
Светлана Разворотнева предложила поддержать институт брака жильем по соцнайму
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светалана Разворотнева заявила о необходимости поддержать институт брака в России и оказать помощь молодым семьям в преодолении экономических и социальных трудностей, которые часто становятся причиной развода. Об этом она заявила на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня семьи, любви и верности, в рамках которого поздравила семейные пары столицы, прожившие в браке более 50 лет.

Правозащитница поблагодарила юбиляров семейной жизни за удивительный пример любви и сплоченности, который они показывают современному обществу, а также за детей и внуков, которых они вырастили и воспитали на благо Родины.

По мнению Светланы Разворотневой, демографическая ситуация в нашей стране находится в прямой зависимости от того, будет ли сохранен институт брака и сократится ли количество разводов. Она рассказала, что, по информации ЕМИСС, в 2020 году в России распалось 73 процента браков. По данным социологического опроса ВЦИОМ о причинах разводов в России, на первом месте находятся материальные факторы — бедность и неспособность прокормить семью.

— Большое количество разводов — отчасти нравственная проблема, над которой необходимо работать. Однако прежде всего это материальные трудности, с которыми сталкиваются молодые семьи: отсутствие средств на приобретение или аренду жилья, страх за то, что не сумеют поставить на ноги своих детей. Государству необходимо максимально включиться в решение этих проблем, тогда сократится количество разводов, значительно улучшится демографическая ситуация, — сказала она.

Так правозащитница напомнила о том, что только 35 процентов российских семей могут позволить себе ипотечное кредитование, а значит, значительная часть молодых семей не в состоянии улучшить свои жилищные условия.

— Решением проблемы является активное строительство и привлечение жилого фонда для нужд социального найма. Напомню опыт советских лет — так получали квартиры практически все жители Советского Союза. Также я считаю необходимым выдавать субсидии малоимущим семьям, тратящим на съем квартир более 30 процентов семейного бюджета. Уверена, эти меры положительно скажутся на материальном благополучии российских семей и помогут им сохранить добрые и надежные отношения, — пояснила Светлана Разворотнева.

Не менее важным она считает обеспечение социальной поддержки семей с детьми, которая гарантирует подрастающему поколению разностороннее и бесплатное образование и отдых.

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