Дмитрий Саблин: Контролирую программу реновации в Новой Москве, чтобы защитить права новоселов

Фото:Елизавета Головчанская

Сразу пять жилых корпусов на 848 квартир ввели в эксплуатацию в поселении Мосрентген, сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Саблин. По словам парламентария, он контролирует ход реализации программы реновации в Новой Москве, чтобы защитить права новоселов.

— Как один из соавторов закона о реновации внимательно слежу за его реализацией в своем округе и могу с уверенностью сказать, что все 848 квартир полностью соответствуют стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы, — прокомментировал факт ввода в эксплуатацию пяти жилых корпусов переменной этажности в поселении Мосрентген.

Каждый корпус имеет оригинальное цветовое решение фасадов. Под размещение кондиционеров установлены корзины, входные группы оформлены витражным остеклением. Во дворе высажены деревья и кустарники, обустроены детские и спортивная площадки, а также зона отдыха.

Также, по словам депутата, он держит на контроле строительство в поселении детского сада с бассейном на 250 мест.

— На данный момент выполнены работы по заливке каркаса здания, проводятся кровельные работы, работы по устройству перегородок, фасадные работы, — сообщил Дмитрий Саблин, добавив, что все работы ведутся согласно графику, переселение в новостройки начнется уже в этом году.