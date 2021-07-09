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Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какие задачи решит проект «Зеленая Москва»

Павел Гриднев

Общество
Ректор РХТУ Мажуга рассказал, какие задачи решит проект «Зеленая Москва»
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал журналистам о значении межотраслевого объединения «Зеленая Москва». По его словам, проект позволит не только решить экологические вопросы, но и привлечет внимание горожан к этой проблематике.

— Для устойчивого развития Москвы, создания комфортной городской среды и решения экологических вопросов нам нужны инновационные решения. Именно такие решения и предлагает кластер «Зеленая Москва», проекты которого разделены на три направления: чистая вода, чистый воздух и утилизация отходов, — рассказал Александр Мажуга.

Первая задача межотраслевого объединения заключается в восстановлении водных объектов Москвы — их очистке, ликвидации донных отложений, мониторинге предприятий, загрязняющих воду. Особое внимание уделят преобразованию прибрежных территорий и созданию там зон отдыха с использованием экологичных материалов.

— Улучшить воздух можно, только сократив выбросы парниковых газов, а это означает и переход на электротранспорт, и снижение влияния на городскую среду МНПЗ и ТЭЦ. Отдельное направление работы — обустройство вертикальных городских садов и мониторинг энергоэффективности зданий и зеленого строительства, — отметил Александр Мажуга.

В вопросе утилизации отходов проект предусматривает восстановление промышленных земель и разработку решений по переработке пластика, отметил он. Создание межотраслевого объединения «Зеленая Москва», по словам ректора РХТУ, поможет сформировать площадку для развития зеленых технологий и передовых экологических решений, а также позволит увеличить социальную вовлеченность москвичей в экологическую повестку столицы.

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