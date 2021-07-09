Мужчина ограбил пенсионерку в подъезде дома на северо-западе столицы
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, жертвой которого стала 80-летняя жительница столицы. Об этом «Вечерне Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
Злоумышленник напал на пенсионерку, когда она заходила в подъезд своего дома на улице Маршала Бирюзова. Он сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся с места преступления на велосипеде.
Задержанным по подозрению в совершении преступления оказался 29-летний приезжий.
В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда он будет дожидаться под стражей.
Ранее сообщалось, что москвич похитил у 80-летней пенсионерки золотые сережки, порвав ей ухо.