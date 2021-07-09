Доктор Румянцев назвал условия оказания качественной медицинской помощи в Москве

Фото: Пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Для оказания квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощи в Москве необходимо переоборудовать и снабдить высокотехнологичным оборудованием все устаревшие больницы, сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

— Квалифицированная медицинская помощь возможна при качественном оснащении больниц. Сегодня больница живет 40 лет, не больше. То есть все больницы, которые старше 40 лет в Москве, должны быть в обязательном порядке реорганизованы. Прежде всего, каждая больница должна быть оснащена инновационным оборудованием, системой принудительной вентиляции, — сообщил Румянцев.

Также при реконструкции необходимо учитывать, что любая поликлиника и больница должны быть максимально доступны для всех категорий граждан, особенно инвалидов и пожилых людей.

Он отметил, что в новой, современной больнице пациентам должен быть оказан весь спектр услуг — от диагностики до высокотехнологичных операций.

— Например, ведение пациентов при заболеваниях почек должно обязательно включать в себя всю цепочку — от улицы до высоких технологий. Там должны быть в обязательном порядке диализ, хирургическое лечение и трансплантация почки. Если такой пациент попадает в клинику, то клиника должна оказать весь спектр услуг. В Москве это возможно, — добавил Румянцев.

Академик РАН отметил, что в столичное здравоохранение сегодня вкладываются большие ресурсы: это и укрепление материальной базы, и обеспечение современным оборудованием.

— Внедрение новых медицинских технологий, модернизация медучреждений напрямую влияют на результаты лечения. Москва также может себе позволить двукратно увеличить финансирование здравоохранения, прибавив к бюджетному так называемый муниципальный компонент, — считает Румянцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил приоритетные направления развития города. Среди них — обеспечение доступности здравоохранения мирового уровня для каждого жителя столицы.

В 2020–2021 годах завершилась реконструкция 15 зданий поликлиник, сообщается на портале мэра Москвы. Сейчас ведутся работы еще в 60 зданиях. По словам Сергея Собянина, в короткие сроки морально и физически устаревшие здания стали комфортными медицинскими центрами, оснащенными самым современным оборудованием. Правительство Москвы до 2024 года планирует закупить новое оборудование и обучить персонал, провести реорганизацию поликлиник, которые не требуют ремонта, построить 30 новых зданий в районах, где их не хватает, провести реконструкцию 137 поликлиник.