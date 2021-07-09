Мурашко призвал соблюдать меры профилактики в течение 42 дней после прививки от COVID-19

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После вакцинации от коронавирусной инфекции рекомендуется соблюдать меры профилактики в течение последующих 42 дней. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения, — сказал он.

Мурашко добавил, что пациентам стоит выполнять все рекомендации, которые им дают их лечащие врачи, медики и сотрудники санэпидслужб. К таким рекомендациям может иметь отношение ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. Эти меры могут помочь сформировать иммунитет до момента получения полной защиты от COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все население России необходимо вакцинировать от коронавирусной инфекции, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с пандемией.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации от коронавирусной инфекции в РФ. Теперь необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80–90 процентов.