Песков заявил о необходимости переговоров с талибами*

Фото: Администрация президента РФ

Переговоры России с представителями движения «Талибан»* необходимы. Президент России Владимир Путин в курсе проведения таких контактов. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, Владимир Путин в курсе. <...> Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы, - уточнил представитель Кремля.

Песков не стал комментировать вопрос о возможности признания российской стороной талибов в качестве правительства Афганистана, если они займут всю территорию страны. Он отметил, что в данном случае «вряд ли уместны какие-то эвентуальные рассуждения», пишет ТАСС.

Ранее в Москву прибыла делегация катарского политического офиса движения «Талибан»*. По словам официального представителя политофиса Мохаммада Сохаила Шахина, в делегацию вошли четыре человека.

Позже представители делегации рассказали о планах организации. Она собирается бороться с поставками наркотиков из Афганистана. Об этом рассказал глава делегации Шахабуддин Делавар. Он отметил, что движение не стремится к «узурпации» власти в Афганистане и гарантирует безопасную транспортировку грузов на подконтрольных ему территориях. По его словам, движение хочет, чтобы все представители афганского общества участвовали в работе государства. Организация уверяет ближайшие к Афганистану государства, что поводов для беспокойства на границах у них нет.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.