«Под шумок уходящих американцев»: зачем Россия ведет переговоры с талибами*

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России нужны гарантии, что талибы* не будут стимулировать радикалов на беспорядки в среднеазиатских республиках. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат политических наук Камран Гасанов.

По словам специалиста, представители движения опасаются военного вмешательства России и других стран. Это связано с тем, что в последнее время возникали напряженные ситуации на границе с Таджикистаном и Узбекистаном, куда бежали афганские военные, уточнил эксперт.

— Россия часто дает понять, что на любые провокации рядом с границей последует жесткая реакция. Намекая, скорее всего, на применение военной силы. Талибы* этого очень не хотят. Сейчас они говорят: «Не лезьте в нашу страну, мы сами разберемся, но вам не угрожаем. Это наши внутренние проблемы». Талибы* понимают, что, если Россия вмешается в военные действия (возможно, не одна, а с участием других стран), то у них нет никаких шансов на захват власти, — рассказал специалист.

Эксперт предположил: взамен на отсутствие вмешательства России талибы* гарантируют, что не будут стимулировать радикальные организации на беспорядки в среднеазиатских республиках, включая Киргизию и Таджикистан. Однако, по мнению эксперта, эти обещания — грамотный тактический ход, чтобы беспрепятственно захватить власть.

— У представителей «Талибана»* есть задача разобраться с правительством в Кабуле под шумок уходящих американских военных и самолетов. Возможно, талибы* не будут сдерживать обещания: никто не знает, как они поведут себя, когда полностью захватят власть в Афганистане. К тому же, у талибов* существуют разные ответвления. Если одни дали какое-то обещание, его могут нарушить другие, — предупредил Гасанов.

Собеседник «ВМ» отметил, что Россия и раньше участвовала в переговорах с «Талибаном»*. Однако тогда она играла роль миротворца в межафганском урегулировании и для страны важно было сохранить участие в этом процессе. Сейчас талибы* сами проявили инициативу, констатировал эксперт.

Гасанов заключил, что талибы* близки по идеологии к другим экстремистским структурам, имеющим потенциал в Средней Азии. В случае их прихода к власти Афганистан станет прибежищем для радикалов, предупредил эксперт.

Делегация талибов* прибыла в Москву в четверг. В ее состав вошли четыре человека. Представителей возглавляет шейх Шахабуддин Делавар. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контакты с талибами* необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане. Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос о том, признает ли Москва талибов* в качестве афганского правительства, если они займут всю страну.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.