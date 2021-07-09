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«Предпосылок не замечал»: знакомый рассказал о покончившем с собой приставе

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Предпосылок не замечал»: знакомый рассказал о покончившем с собой приставе
Фото: vk

Пристав Джамиль Ахундов, покончивший с собой в Хорошевском районном суде, был «вполне адекватным, веселым и позитивным человеком». Об этом «Вечерней Москве» рассказал его друг по Московскому промышленно-экономическому колледжу Аслан Докаев.

— В колледже мы дружили, однако я с ним не общался больше пяти лет. Предпосылок к суициду за ним во время нашего знакомства и учебы не замечал. Не думаю, что он просто так на это пошел, тем более в суде. Скорее всего, что-то послужило такому действию. Но, к сожалению, не могу дать более точной информации, так как давно с ним не общался, — сообщил однокурсник погибшего.

Информация о том, что пристав покончил с собой, появилась 9 июля. 27-летний молодой человек свел счеты с жизнью в одном из помещений Хорошевского районного суда. Никакой предсмертной записки парень не оставил. По факту случившегося в Федеральной службе судебных приставов начата проверка.

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