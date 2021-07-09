Лавров оценил вероятность «вмешательства России» в конфликт в Афганистане

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Россия не предпримет никаких мер, пока обстановка на территории Афганистана не затронет интересов стран-союзников. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— В том факте, что талибы* заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном... Пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее, — сообщил он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, отмечает ТАСС.

Напомним, что ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. Организация захватила значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Ситуация обострилась. По информации в СМИ, «Талибан»* в пятницу атаковал один из районов Кандагара. В субботу, 3 июля, сообщалось о пересечении афганскими военными границы Таджикистана после боя с талибами*.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он сообщал, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.