Выставка «По дорогам преодоления» открылась в Музее имени Островского

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Николая Островского открылась выставка советских и российских художников-«преодоленцев».

Посетители увидят коллекцию работ советских графиков, посвященную красоте российской архитектуры и природы. Среди участников — Борис Старчиков, Анатолий Волков. Несмотря на инвалидность, они путешествовали по стране и отображали памятники культуры в творчестве.

Тема архитектурного наследия объединила работы художников. Старчиков создал серию «По пушкинским местам», на картинах которой изображены церковь Большого Вознесения у Никитских ворот и дом Пушкина на Арбате.

Волков изучал менее известные исторические места Московской области: церковь в селе Шимонове и храм Дмитрия Солунского. Им был составлен каталог из 47 церквей, 17 из них уже не существуют.

Кроме того, на выставке представлены современные фотографии изображенных на картинах мест.

Выставка открыта до 30 января 2022 года, сообщается на сайте музея.