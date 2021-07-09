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Потерявших сознание при копке колодца мужчин спасли в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Потерявших сознание при копке колодца мужчин спасли в Новой Москве
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

Сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона спасли двоих мужчин, которые потеряли сознание во время копки колодца в поселении Воскресенское. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в пятницу, 3 июля.

Сообщение о том, что на территории СНТ «Наука» рабочие потеряли сознание, поступило в службу экстренного вызова 112. Прибывшие спасатели, используя альпинистское снаряжение и средства защиты органов дыхания, спустились в колодец и вытащили пострадавших на поверхность.

У одного из мужчин не прослеживался пульс и отсутствовало дыхание. После реанимационных действий его удалось вернуть к жизни. Пострадавших забрала бригада скорой помощи.

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