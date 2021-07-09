День Покровского собора отметят в Историческом музее

Фото: АГН Москва

Исторический музей 12 июля приглашает горожан на празднование 460-летнего юбилея Покровского собора.

Старт мероприятиям даст концерт, на котором будут исполнены произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди, В. А. Моцарта, А. Дворжака.

Юных москвичей приглашают на мастер-классы «Узоры Покровского собора» и «Орнаментальные росписи порталов». Здесь они не только смогут создать декоративные узоры, аналоги которых украшают стены собора, но и узнать об истории его создания.

В праздничный день пройдет несколько экскурсий. Одна из них — «Прогулки по памятным местам Красной площади» — расскажет о восьмом чуде света, а также о зданиях ГУМа, Исторического музея и других архитектурных шедеврах Красной площади.

Экскурсия «Один день на Красной площади» включает знакомство с архитектурой Государственного исторического музея, художественным убранством залов его основной экспозиции, выдающимися памятниками древности и Средневековья, а также раритетами ювелирного и оружейного дела из Особой золотой кладовой.

Участники обзорной экскурсии по Покровскому собору познакомятся с шедевром древнерусской архитектуры и музеем — хранилищем памятников русской истории и культуры XVI–XX веков.

Также состоится экскурсия «История русского зодчества в интерьерах Исторического музея».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.