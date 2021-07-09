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Реставраторы нашли метлахскую плитку во флигеле усадьбы в Денежном переулке

Полина Долганова

Город
Реставраторы нашли метлахскую плитку во флигеле усадьбы в Денежном переулке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Денежный переулок, дом 3, строение 2Карта всех событий

В процессе реставрации особняка в Денежном переулке специалисты нашли метлахскую плитку конца XIX — начала ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия в пятницу, 9 июля.

Старинная усадьба располагается по адресу Денежный переулок, дом 3, строение 2. Полностью завершить комплекс работ в историческом объекте планируется к концу текущего года.

Жилой флигель, в котором ведутся реставрационные работы, относится к городской усадьбе Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых.

Эксперты должны будут привести найденную плитку в порядок.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, флигель до сих пор сохранил композиционное решение фасадов, которое характерно для времени постройки.

— Недавно здесь начались масштабные реставрационные работы, главная цель которых вернуть зданию исторический облик, — отметил он.

Так, в усадьбе воссоздадут утраченный лепной декор и раскроют исторические оконные проемы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичные археологи закончили реставрировать одну из крупнейших археологических находок — более 900 предметов быта и вооружения XIV–XVIII веков, найденных в 2017 году во время раскопок на Биржевой площади.

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