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Следствие требует заключить под стражу начальника ОМВД подмосковного Егорьевска

Илья Ашуров

Происшествия
Следствие требует заключить под стражу начальника ОМВД подмосковного Егорьевска
Фото: МВД

Следствие потребовало заключить под стражу начальника ОМВД подмосковного Егорьевска Олега Ермакова, а также его сына Александра Ермакова. Они подозреваются в подготовке убийства. Об этом в пятницу, 9 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

— В адрес суда поступили материалы ходатайств следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении О. Б. Ермакова и А. О. Ермакова, — сообщили в пресс-службе.

Отцу и сыну предъявлены обвинения по двум уголовным статьям — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство».

По словам источника «ВМ», сотрудники МВД хотели убить риелтора после неудачной финансовой сделки. Какое-то время они даже следили за ним.

Напомним, Олега Ермакова задержали по подозрению в причастности к подготовке к совершению убийства бизнесмена. В ходе обысков у него нашли пять миллионов долларов и два миллиона рублей.

Проверка показала, что в преступлении мог участвовать и сын Ермакова Александр, который занимает пост старшего уполномоченного столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

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