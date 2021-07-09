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Роспотребнадзор назвал наиболее уязвимую для индийского штамма категорию людей

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор назвал наиболее уязвимую для индийского штамма категорию людей
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Перед индийским штаммом коронавируса наиболее уязвимы люди в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, ранее специалисты не регистрировали случаев коронавируса среди детей и подростков. Они не заболевали COVID-19 или переносили вирус в легкой форме. На данный момент эксперты все чаще фиксируют у подростков коронавирус, приводит ФАН слова Горелова.

Напомним, один из вариантов коронавируса B.1.617 впервые был обнаружен в Индии в октябре 2020 года. Три его новых вариации — B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3 — были замечены позже. Они отличаются мутациями в спайковом белке и распространяются в разных странах. Штамм «дельта» выявлен на территории многих государств.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

При этом 24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.

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