Семейные экскурсии по достопримечательностям Южного округа стартовали в Москве

Фото: Галина Бродская

Новый досуговый семейный проект с познавательными мини-экскурсиями по достопримечательным местам города стартовал в Южном округе столицы. Его инициатором стал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

— К сожалению, многие семьи — и дети, и взрослые — днями сидят в интернете. Им не хватает совместного семейного досуга. А ведь для ребенка важно активное развитие, возможность живого общения, приобретения новых положительных эмоций. Квесты, экскурсии, спортивные игры, совместные семейные прогулки — именно это должно быть основой досуга наших детей, а не общение в виртуальном мире. И сегодня мы вновь показали москвичам, насколько ярко и интересно можно проводить время всей семьей, — подчеркнул Нифантьев.

Первым объектом для посещения выбран Бирюлевский дендропарк — второй среди московских парков после Ботанического сада по количеству редких пород деревьев и кустарников. Экскурсию для семей провел сам общественник.

К примеру, экскурсанты узнали, что на территории парка есть роща из сибирского кедра и японский уголок — роща сакуры. Сама коллекция дендропарка насчитывает более 220 видов древесных растений.

Нифантьев считает, что вытащить детей из интернет-ловушки возможно благодаря занятиям в секциях по интересам. Для этого необходимо сделать их более доступными для посещения.

Нельзя забывать и об ответственности родителей, отмечает общественник. В помощь им было выпущено методическое пособие «Как вернуть детей из соцсетей», где собрана информация об интересных формах проведения детского досуга.